Ромео Бекхэм играет в команде своего отца "Интер Майами".

Ромео Бекхэм, сын легендарного экс-футболиста сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, отличился феерическим голом в стиле своего знаменитого отца.

Гол забил Ромео в матче за резерв "Интера Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм, чем помог своей команде победить "Орландо Сити B".

Во втором тайме Бекхэм-младший сначала отдал результативную передачу, а потом взялся пробить штрафной метров с 25-ти. Ромео нанес эффектный удар правой ногой над стенкой и попал в ближний угол вплотную к стойке.

Это дебютный гол 19-летнего футболиста в сезоне.

Поединок в итоге завершился победой "Интер Майами" со счетом 3:1.

Видео гола:

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022

Добавим, что всего в первенстве-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхэм провел 14 матчей, в которых оформил 1 гол и 7 результативных передач. Прошлый сезон он отыграл в USL 1 – третьем по силе дивизионе Соединенных Штатов (6 поединков).

Напомним, в бытность футболиста Дэвид Бекхэм был признанным мастером штрафных и дальних ударов.

Дэвид Бекхэм: достижения и карьера

Дэвид Бекхэм является одним из самых известных английских футболистов современности.

Он является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за который сыграл 385 матчей, забил 85 голов и отдал 109 результативных передач.

Также выступал за "Реал" Мадрид, "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и ПСЖ.

Бекхэм сыграл 115 матчей за сборную Англии и забил 17 голов.

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