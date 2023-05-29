Маурисио Почеттино вернулся в английскую Премьер-лигу.

Знаменитый аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил "Челси".

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 51-летний тренер подписал с "синими" контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

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К своим обязанностям Маурисио Почеттино приступит с 1 июля 2023 года.

"Спортивная команда провела кропотливый и продуманный процесс, которым правление гордится. Мы рады, что Маурисио присоединится к "Челси". Маурисио – тренер мирового уровня с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждем его на борту", – говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что в тренерский штаб арегнтинского специалиста войдут Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.

Отметим, что у Почеттино уже есть опыт работы в английской Премьер-лиге. Аргентинец тренировал "Тоттенхэм" и "Саутгемптон". Кроме того, 51-летний тренер успел поработать в Испании с "Эспаньолом" и во Франции с ПСЖ, который покинул в июле прошлого года. С парижанами Маурисио Почеттино выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Как известно, этот сезон "Челси" начинал под руководством Томаса Тухеля, но из-за плохих результатов и конфликта с правлением "синих", немецкого специалиста уволили 7 сентября 2022 года. На его место пришел Грэм Поттер, но у британского специалиста не получилось улучшить результаты команды и он был отправлен в отставку 6 апреля 2023 года. Затем клуб назначил Фрэнка Лэмпарда временным тренером до конца нынешнего сезона.

По итогам сезона АПЛ "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав всего 44 очка.

Напомним, в составе "Челси" играет украинский вингер Михаил Мудрик. Он перебрался в лондонский клуб из "Шахтера" этой зимой. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро "горняки" могут получить в качестве бонусов.

В составе "Челси" Мудрик сыграл 17 матчей и отличился 2 результативными передачами.

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