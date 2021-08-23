Специалист посетил матч УПЛ с участием "Динамо", а затем поехал домой на подземном транспорте.

64-летнего Александра Петракова, который сейчас занимает должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины, увидели в метро.

Наставник сборной поехал домой общественным транспортом после того, как посетил поединок чемпионата Украины "Динамо" - "Десна".

Петракова встретила в столичном метрополитене спортивная журналистка Ирина Козюпа.

"Я глазам своим не поверила. Подумала, ого так похож на нового тренера сборной Украины. А потом подошла и спросила: "Простите, а Вы ведь Александр Васильевич?". И это действительно был Петраков. Тренер, выигравший молодежный чемпионат мира и тренер, ставший и. о. в национальной команде после Андрея Шевченко, ехал домой в метро с матча "Динамо" - "Десна".

"Очень скромный и приветливый. Не мог понять, почему меня удивило то, что он ездит в метро. Мол, ничего особенного в этом нет. Сказал, что на пресс-конференции будет стараться говорить на украинском языке, имел очень хорошую беседу с Шевченко и всеми мыслями сейчас уже в матче с Казахстаном", - напечатала Ирина у себя в Facebook.

Александр Петраков: что о нем известно

Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001-2005 годах).

С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).

В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.

Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.

Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Артем Будрин