Украинский вингер поблагодарил свой бывший клуб.

Полузащитник национальной сборной Украины Михаил Мудрик, который накануне перешел из "Шахтера" в лондонский "Челси", попрощался с донецким клубом.

22-летний украинец опубликовал пост в своем Instagram, в котором выразил благодарность своему бывшему клубу.

"Мне посчастливилось играть с такими игроками, как вы. Мне посчастливилось познакомиться с такими людьми, как вы. Спасибо за все, команда. Буду скучать", - написал Мудрик.

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Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси", подписав контракт сроком до лета 2031 года.

Сумма трансфера Мудрика в "Челси" вместе с бонусами составит 100 млн евро. Это самый дорогостоящий трансфер украинского футболиста в истории.

Добавим, что в составе "Шахтера" Мудрик сыграл 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 17 голевых передач. За национальную сборную Украины 22-летний игрок сыграл 8 матчей.

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