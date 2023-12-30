Победу "Ноттингем Форест" принесли точные удары Домингеса и Гиббса-Уайта.

В субботу, 30 декабря, состоялся поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ноттингем Форест" принимал "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме и завершилась сенсационной победой хозяев поля.

Первый тайм этого поединка завершился без забитых голов. Счет в игре был открыт на 64-й минуте - полузащитник "Ноттингема" Николас Домингес забил с передачи Гонсало Монтьеля. На 78-й минуте "красные дьяволы" счет сравняли - Маркус Рашфорд отличился после передачи Алехандро Гарначо. Победу "лесникам" принес гол Моргана Гиббса-Уайта. 23-летний полузащитник забил с передачи Энтони Эланги.

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Домингес 64, Гиббс-Уайт 82 - Рашфорд 78

"Ноттингем Форест": Тернер, Монтьель (Уильямс 74), Ниакате, Мурильо, Айна (Тоффоло 87), Данилу (Мангала 87), Йейтс, Эланга (Боли 87), Гиббс-Вайт, Домингес (Хадсон-Одой 79), Вуд

"Манчестер Юнайтед": Онана, Уан-Биссака (Регилон 90), Варан, Эванс, Далот, Мейну (Мактоминей 46), Эриксен, Антони (Диалло 54), Фернандеш, Гарначо, Рашфорд

Предупреждения: Гиббс-Уайт 56, Мангала 88 – Далот 57, Варан 59, Гарначо 85, Эриксен 90+10

Обзор матча:

"Ноттингем Форест" набрал 20 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 31 баллом занимает 7-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против лондонского "Тоттенхэма", а "Ноттингем" встретится с "Брентфордом".

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