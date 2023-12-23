"Борнмут" поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В субботу, 23 декабря, состоялся поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ноттингем Форест" принимал "Борнмут".

Игра проходила на стадионе "Сити Граунд" и завершилась победой гостей.

Первый тайм команды завершили без забитых голов, а во втором устроили голевую феерию. Счет в игре открыли футболисты "Ноттингема" - на 47-й минуте Энтони Эланга забил с передачи Криса Вуда. На 51-й минуте "Борнмут" сравнял счет благодаря точному удару Доминика Соланке. Спустя семь минут Соланке оформил дубль и вывел "Борнмут" вперед. На 74-й минуте хозяева поля сравняли счет - Крис Вуд отправил мяч в сетку ворот после навеса Моргана Гиббса-Уайта с углового. На 90+4-минуте Доминик Соланке оформил хет-трик и вырвал победу для "Борнмута" в этой игре. Ассистировал ему Адам Смит.

"Ноттингем Форест" – "Борнмут" 2:3

Голы: Эланга (47), Вуд (74) - Соланке (51, 58, 90+4)

Удаление: Боли (23)

Обзор матча:

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,9 балла.

"Борнмут" набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Ноттингем" с 14 баллами занимает 17-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Борнмут" сыграет против "Фулхэма", а "Ноттингем" встретистя с "Ньюкаслом".

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