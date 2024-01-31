"Арсенал" поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

В среду, 30 января, состоялся поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, котором "Ноттингем Форест" принимал "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Сити Граунд" и завершилась победой "канониров".

Счет в игре был открыт на 65-й минуте - Олександр Зинченко броском из аута отдал передачу на Габриэла Жезуса, который обыграл защитников и поразил ворота соперника. На 72-й минуте преимущество "Арсенала" удвоил Букайо Сака, забивший после передачи бразильца Жезуса. На 89-й минуте "Ноттингему" удалось отыграть один мяч - гол забил Тайво Авонии.

"Ноттингем Форест" - "Арсенал" 1:2

Голы: Авонии, 89 - Жезус, 65, Сака, 72

"Ноттингем Форест": Тернер, Монтьель, Омобамиделе, Мурильо, Тоффоло, Мангала (Эйтс 71), Данилу, Домингес (Хадсон-Одой 64), Гиббс-Уайт, Уильямс (Эланга 78), Вуд (Авонии 46)

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивиор 90+2), Эдегор (Жоржиньо), Райс, Смит-Роу (Хаверц 71), Сака, Жезус (Нкетиа 78), Мартинелли (Троссард 78)

Предупреждение: Жезус 40

Обзор матча Ноттингем Форест - Арсенал:

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й минуте на Якуба Кивиора. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7,7 балла.

Комментарий тренера Арсенала Микеля Артеты после матча

"Я действительно доволен выступлением и результатом. Мы полностью доминировали в игре. Нам пришлось набраться немного терпения, но команда смогла создать свои моменты, что действительно приятно. Я думаю, мы продемонстрировали большую зрелость, справившись с игрой так, как и были должны", - сказал Артета.

Турнирное положение команд в АПЛ

После 22 туров "Арсенал" занимает второе место в АПЛ с 46 очками. "Ноттингем" с 20 баллами идет на 16-й позиции. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль", набравший 48 очков.

В следующем туре Английской Премьер-лиги "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля", а "Ноттингем" встретится с "Борнмутом".

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