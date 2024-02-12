Кот-д’Ивуар выиграл Кубок африканских наций в третий раз в своей истории.

В воскресенье, 11 февраля, состоялся финал 34-го розыгрыша Кубка африканских наций-2023, в котором встречались сборные Нигерии и Кот-д’Ивуара.

Игра проходила на стадионе имени Алассана Уаттары в Абиджане и завершилась победой Кот-д’Ивуара.

Счет в игре был открыт на 38-й минуте - отличился защитник сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг. На 62-й минуте Кот-д’Ивуар сравнял счет благодаря точному удару Франка Кессье. На 81-й минуте победу для ивуарийской сборной вырвал Себастьен Аллер, забивший после передачи Симона Адингры.

Видео дня

Нигерия - Кот-д’Ивуар - 1:2

Голы: Трост-Эконг, 38 - Кессье, 62, Аллер, 81

Видео голов:

Напомним, Кубок африканских наций-2023 проходил в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Участие в финальной стадии турнира принимали 24 национальных сборных.

Кот-д'Ивуар стал победителем Кубка Африки в третий раз. Ранее эта сборная также выигрывала турнир в 1992 и 2015 годах.

Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта - 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

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