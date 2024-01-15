13 января стартовал 34-й розыгрыш Кубка африканских наций (Кубка Африки) - главного соревнования национальных сборных, которое проходит под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ).
Финальная стадия КАН-2023 проходит в Кот-д’Ивуаре.
Групповой этап турнира продлится с 13 по 24 января. Участие в финальной стадии Кубка Африки принимают 24 сборных, которые были разделены на 6 групп по 4 команды. Игры 1/8 финала планируют провести с 27 по 30 января, 1/4 финала - 2 и 3 февраля, полуфиналы состоятся 7 февраля. Матч за третье место состоится 10 февраля. Финал турнира запланирован на 11 февраля.
В 1/8 финала турнира выйдут команды, которые займут 1 и 2 места в группах. Также в плей-офф получат путевки четыре лучших команды, занявшие третьи места.
Кубок африканских наций-2023: расписание и результаты матчей
Групповой этап
Группа А
Суббота, 13 января
- Кот-д’Ивуар - Гвинея-Бисау - 2:0
Воскресенье, 14 января
- Нигерия - Экваториальная Гвинея - 1:1
Четверг, 18 января
- 16:00 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау
- 19:00 Кот-д’Ивуар - Нигерия
Понедельник, 22 января
- 19:00 Экваториальная Гвинея - Кот-д’Ивуар
- 19:00 Гвинея-Бисау - Нигерия
Группа В
Воскресенье, 14 января
- Египет - Мозамбик - 2:2
- Гана - Кабо-Верде - 1:2
Четверг, 18 января
- 22:00 Египет - Гана
Пятница, 19 января
- 16:00 Кабо-Верде - Мозамбик
Понедельник, 22 января
- 22:00 Мозамбик - Гана
- 22:00 Кабо-Верде - Египет
Группа С
Понедельник, 15 января
- Сенегал - Гамбия 3:0
- Камерун - Гвинея
Пятница, 19 января
- 19:00 Сенегал - Камерун
- 22:00 Гвинея - Гамбия
Вторник, 23 января
- 19:00 Гвинея - Сенегал
- 19:00 Гамбия - Камерун
Группа D
Понедельник, 15 января
- 22:00 Алжир - Ангола
Вторник, 16 января
- 16:00 Буркина-Фасо - Мавритания
Суббота, 20 января
- 16:00 Алжир - Буркина-Фасо
- 19:00 Мавритания - Ангола
Вторник, 23 января
- 22:00 Ангола - Буркина-Фасо
- 22:00 Мавритания - Алжир
Группа E
Вторник, 16 января
- 19:00 Тунис - Намибия
- 22:00 Мали - ЮАР
Суббота, 20 января
- 22:00 Тунис - Мали
Воскресенье, 21 января
- 22:00 ЮАР - Намибия
Среда, 24 января
- 19:00 ЮАР - Тунис
- 19:00 Намибия - Мали
Группа F
Среда, 17 января
- 19:00 Марокко - Танзания
- 22:00 ДР Конго - Замбия
Воскресенье, 21 января
- 16:00 Марокко - ДР Конго
- 19:00 Замбия - Танзания
Среда, 24 января
- 22:00 Танзания - ДР Конго
- 22:00 Замбия - Марокко
Кубок африканских наций-2023: турнирные таблицы группового этапа
Группа А
1. Кот-д’Ивуар - 3 очка
2. Нигерия - 1 очко
3. Экваториальная Гвинея - 1 очко
4. Гвинея-Бисау - 0 очков
Группа В
1. Кабо-Верде - 3 очка
2. Мозамбик - 1 очко
3. Египет - 1 очко
4. Гана - 0 очков
Группа С
1. Сенегал - 3 очка
2. Камерун - 0 очков
3. Гвинея - 0 очков
4. Гамбия - 0 очков
Группа D
1. Алжир - 0 очков
2. Ангола - 0 очков
3. Буркина-Фасо - 0 очков
4. Мавритания - 0 очков
Группа E
1. Тунис - 0 очков
2. Намибия - 0 очков
3. Мали - 0 очков
4. ЮАР - 0 очков
Группа F
1. Марокко - 0 очков
2. Танзания - 0 очков
3. ДР Конго - 0 очков
4. Замбия - 0 очков
Кубок африканских наций-2023: что нужно знать о турнире
Кубок Африки проводится с 1957 года. Первый розыгрыш турнира прошел в городе Хартум (Судан). Участие в турнире взяли всего три сборных: Египет, Судан и Эфиопия. Победителем первого турнира стала сборная Египта. В финале "фараоны" со счетом 4:0 разгромили Эфиопию.
С каждым последующим турниром количество участников увеличивалось. На сегодняшний день участие в Кубка африканских наций принимают 54 сборных. В финальную часть попадают 24 команды.
Наиболее титулованной сборной Кубка Африки является Египет. Они выигрывали турнир 7 раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Действующим победителем Кубка Африки является сборная Сенегала. В финале турнира в 2021 году они победили Египет.
Отметим, что Кубок африканских наций-2023 должен был состояться осенью 2023 года. Однако, из-за погодных условий турнир был перенесен.