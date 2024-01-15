В Кот-д’Ивуаре проходит 34-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу.

13 января стартовал 34-й розыгрыш Кубка африканских наций (Кубка Африки) - главного соревнования национальных сборных, которое проходит под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ).

Финальная стадия КАН-2023 проходит в Кот-д’Ивуаре.

Групповой этап турнира продлится с 13 по 24 января. Участие в финальной стадии Кубка Африки принимают 24 сборных, которые были разделены на 6 групп по 4 команды. Игры 1/8 финала планируют провести с 27 по 30 января, 1/4 финала - 2 и 3 февраля, полуфиналы состоятся 7 февраля. Матч за третье место состоится 10 февраля. Финал турнира запланирован на 11 февраля.

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В 1/8 финала турнира выйдут команды, которые займут 1 и 2 места в группах. Также в плей-офф получат путевки четыре лучших команды, занявшие третьи места.

Кубок африканских наций-2023: расписание и результаты матчей

Групповой этап

Группа А

Суббота, 13 января

Кот-д’Ивуар - Гвинея-Бисау - 2:0

Воскресенье, 14 января

Нигерия - Экваториальная Гвинея - 1:1

Четверг, 18 января

16:00 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау

19:00 Кот-д’Ивуар - Нигерия

Понедельник, 22 января

19:00 Экваториальная Гвинея - Кот-д’Ивуар

19:00 Гвинея-Бисау - Нигерия

Группа В

Воскресенье, 14 января

Египет - Мозамбик - 2:2

Гана - Кабо-Верде - 1:2

Четверг, 18 января

22:00 Египет - Гана

Пятница, 19 января

16:00 Кабо-Верде - Мозамбик

Понедельник, 22 января

22:00 Мозамбик - Гана

22:00 Кабо-Верде - Египет

Группа С

Понедельник, 15 января

Сенегал - Гамбия 3:0

Камерун - Гвинея

Пятница, 19 января

19:00 Сенегал - Камерун

22:00 Гвинея - Гамбия

Вторник, 23 января

19:00 Гвинея - Сенегал

19:00 Гамбия - Камерун

Группа D

Понедельник, 15 января

22:00 Алжир - Ангола

Вторник, 16 января

16:00 Буркина-Фасо - Мавритания

Суббота, 20 января

16:00 Алжир - Буркина-Фасо

19:00 Мавритания - Ангола

Вторник, 23 января

22:00 Ангола - Буркина-Фасо

22:00 Мавритания - Алжир

Группа E

Вторник, 16 января

19:00 Тунис - Намибия

22:00 Мали - ЮАР

Суббота, 20 января

22:00 Тунис - Мали

Воскресенье, 21 января

22:00 ЮАР - Намибия

Среда, 24 января

19:00 ЮАР - Тунис

19:00 Намибия - Мали

Группа F

Среда, 17 января

19:00 Марокко - Танзания

22:00 ДР Конго - Замбия

Воскресенье, 21 января

16:00 Марокко - ДР Конго

19:00 Замбия - Танзания

Среда, 24 января

22:00 Танзания - ДР Конго

22:00 Замбия - Марокко

Кубок африканских наций-2023: турнирные таблицы группового этапа

Группа А

1. Кот-д’Ивуар - 3 очка

2. Нигерия - 1 очко

3. Экваториальная Гвинея - 1 очко

4. Гвинея-Бисау - 0 очков

Группа В

1. Кабо-Верде - 3 очка

2. Мозамбик - 1 очко

3. Египет - 1 очко

4. Гана - 0 очков

Группа С

1. Сенегал - 3 очка

2. Камерун - 0 очков

3. Гвинея - 0 очков

4. Гамбия - 0 очков

Группа D

1. Алжир - 0 очков

2. Ангола - 0 очков

3. Буркина-Фасо - 0 очков

4. Мавритания - 0 очков

Группа E

1. Тунис - 0 очков

2. Намибия - 0 очков

3. Мали - 0 очков

4. ЮАР - 0 очков

Группа F

1. Марокко - 0 очков

2. Танзания - 0 очков

3. ДР Конго - 0 очков

4. Замбия - 0 очков

Кубок африканских наций-2023: что нужно знать о турнире

Кубок Африки проводится с 1957 года. Первый розыгрыш турнира прошел в городе Хартум (Судан). Участие в турнире взяли всего три сборных: Египет, Судан и Эфиопия. Победителем первого турнира стала сборная Египта. В финале "фараоны" со счетом 4:0 разгромили Эфиопию.

С каждым последующим турниром количество участников увеличивалось. На сегодняшний день участие в Кубка африканских наций принимают 54 сборных. В финальную часть попадают 24 команды.

Наиболее титулованной сборной Кубка Африки является Египет. Они выигрывали турнир 7 раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Действующим победителем Кубка Африки является сборная Сенегала. В финале турнира в 2021 году они победили Египет.

Отметим, что Кубок африканских наций-2023 должен был состояться осенью 2023 года. Однако, из-за погодных условий турнир был перенесен.

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