Победу Нидерландам принесли голы Де Рона, Гакпо и Вегхорста.

В четверг, 7 сентября, состоялся поединок пятого тура квалификации Евро-2024, в котором встречались национальные команды Нидерландов и Греции.

Игра проходила на стадионе "Филипс" в Эйндховене и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Счет в игре был открыт на 17-й минуте, отличился Мартен де Рон. На 31-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество "оранье". Третий мяч сборной Нидерландов забил Ваут Верхорст. 31-летний нападающий отличился на 39-й минуте встречи.

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Отметим, что три голевых передачи в этой игре отдал правый защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис.

Нидерланды - Греция - 3:0

Голы: Де Рон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39

Нидерланды: Флеккен, Думфрис (де Лигт, 85), ван Дейк, Аке (де Врей, 46), Гертрюйда, Блинд, де Рон (Рейндерс, 65), де Йонг (Верман, 77), Симонс, Гакпо (Ланг, 65), Вегхорст

Греция: Влаходимос, Рота (Яннулис, 69), Хацидьякос, Рецос, Цимикас, Бакасетас (Бухалакис, 77), Манталос, Курбелис (Кульеракис, 70), Сиопис, Масурас (Фунтас, 70), Павлидис (Якумакис, 73)

Предупреждения: Сиопис (11), Аке (43), Цимикас (44), Курбелис (68), Манталос(75), ван Дейк (90)

Обзор матча:

Сборная Нидерландов сыграла три матча в рамках квалификации Евро-2024 и с 6 баллами занимает второе место в группе B. Греция также набрала 6 очков и идет третьей.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет против Ирландии, а Греция встретится с национальной командой Гибралтара. Оба матча состоятся 10 сентября.

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