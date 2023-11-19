Победу сборной Нидерландов принес гол Ваута Вегхорста.

В субботу, 18 ноября, состоялся поединок 9-го тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Нидерландов принимала Ирландию.

Игра проходила на стадионе "Йохан Кройфф Арена" и завершилась победой хозяев поля.

Решающий гол в этом поединке забил 31-летний нападающий "оранье" Ваут Вегхорст. Он отличился на 12-й минуте встречи после передачи Стефана Де Врея.

Видео дня

Нидерланды - Ирландия - 1:0

Гол: Вегхорст, 12

Нидерланды: Вербрюгген, де Врей, ван Дейк, Блинд, Думфрис, Схаутен (де Рон, 90), Рейндерс (Копмайнерс, 90), Хартман, Симонс (Мален, 80), Гакпо (Верман, 69), Вегхорст

Ирландия: Базуну, О`Ши (Пэрротт, 90), Скейлз, Коллинз, Доэрти (Джонстон, 78), Браун, Каллен, Мэннинг, Найт (Моламби, 78), Робинсон (Ида, 46), Фергюсон (Макгрэт, 55)

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила сборной Нидерландов досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы. В турнирной таблице группы В отбора на Евро-2024 "оранье" занимают второе место с 15 баллами в активе. Сборная Ирландии с 6 очками занимает четвертое место. Лидирует в группе Франция, набравшая 21 очко.

В заключительном туре квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет против Гибралтара.

Вас также могут заинтересовать новости: