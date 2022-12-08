Лионель Месси и компания сразятся за путевку в полуфинал катарского мундиаля со сборной Нидерландов.

В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет против национальной команды Нидерландов.

Игра пройдет на стадионе "Лусаил-Айконик" в городе Лусаил.

На стадии группового раунда сборная Нидерландов выступала в квартете А с Катаром, Эквадором и Сенегалом. Подопечные Луи ван Гала стартовали на турнире с победы над Сенегалом (2:0), затем сыграли вничью с Эквадором (1:1), а в заключительном туре переиграли Катар (2:0).

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На стадии 1/8 финала нидерландцы встретились со сборной США и одержали победу в этой дуэли со счетом 3:1.

Сборная Аргентины начала свой путь на мундиале в Катаре с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), затем южноамериканцы победили Мексику (2:0) и Польшу (2:0) и с первого места вышли в плей-офф.

В 1/8 финала Аргентина победила национальную команду Австралии со счетом 2:1.

Нидерланды - Аргентина: прогноз

Букмекеры не видят явного фаворита в этом противостоянии, но отдают предпочтение представителю Южной Америки. Коэффициент на победу сборной Аргентины в основное время составляет 2,28. Ничью оценивается коэффициентом 3,15. На победу сборной Нидерландов принимаются ставки с коэффициентом 3,70.

На проход сборной Нидерландов в 1/2 финала ЧМ-2022 можно поставить с коэффициентом 2,35, Аргентины - 1,64.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу сборной Аргентины со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 6,10.

Нидерланды - Аргентина: трансляция

В Украине матч 1/4 финала ЧМ-2022 между командами Аргентины и Нидерландов в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.

В эфире местных телеканалов Суспильного матч будет показан в повторе.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что победитель дуэли Нидерланды - Аргентина в полуфинале катарского мундиаля сыграет против победителя противостояния сборных Бразилии и Хорватии.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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