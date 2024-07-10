Ранее первым финалистом Евро-202 стала сборная Испании.

Сборная Англии победила сборную Нидерландов во втором полуфинальном матче Евро-2024 со счетом 2:1.

Уже на 7-й минуте матча гол в ворота английской сборной эффектным дальним ударом забил молодой нидерландец Хави Симонс. После этого англичане перешли в атаку, и уже через 11 минут нападающему Харри Кейну удалось реализовать пенальти в ворота сборной Нидерландов. В середине тайма Англия могла выйти вперед, однако защитник "оранжевых" смог выбить мяч прямо с линии ворот.

Во втором тайме судьбу матча решил Олли Уоткинс, который вышел на замену и забил на 90-й минуте игры. Таким образом, матч на стадионе в Дортмунде завершился победой Англии. Нидерландцы вылетают с турнира, а подопечные Гарета Саутгейта встретятся в финале чемпионата, который пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, со сборной Испании.

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Евро-2024 - последние новости

Сборная Испании по футболу победила французскую команду в полуфинале нынешнего Чемпионата Европы.

Игроки встретились на футбольном стадионе Allianz Arena в Мюнхене. Уже на восьмой минуте нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани забил гол в ворота испанцев. Они быстро отыгрались - на 21-й минуте полузащитник Ламин Ямал сравнял счет, а на 25-й Дани Ольмо вывел команду вперед.

Первый тайм закончился со счетом 2:1, он не изменился и после второго тайма. Арбитр добавил к основному времени еще пять минут, однако футболистам не удалось изменить ситуацию.

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