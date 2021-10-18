Все решил единственный гол Евгения Пасича.

В заключительном матче 11-го тура Украинской премьер-лиги одесский "Черноморец" дома уступил ровенскому "Вересу". Одесский клуб львиную часть матча играл в большинстве, ведь на 20-й минуте защитник ровенчан Валерий Кучеров получил красную карточку за грубый фол и был удален с поля.

"Черноморец" не смог воспользоваться численным преимуществом и проиграл. Во втором тайме одесситы не реализовали пенальти - Илья Путря упустил прекрасную возможность сравнять счет.

"Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице - у них 15 очков. "Черноморец" имеет всего 6 очков и расположился на предпоследней позиции.

"Черноморец" - "Верес" - 0:1

Гол: Пасич Е., 18

"Черноморец": Кучерук, Вантух, Биловар, Кадири (Дубко, 46), Путря, Авагимян (Кузик, 74), Михайленко, Смирный, Цитаишвили, Исаенко (Вачиберадзе, 82), Ванат (Бугай, 74)

"Верес": Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Полюлях, Кучеров, Г. Пасич (Дахновский, 87), Панасенко (Петько, 71), Е. Пасич (Тимофеенко, 82), М. Шестаков (Сергийчук, 71)

Нереализованный пенальти: Путря, 66

Удаление: Кучеров, 20

Видео обзор матча

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

Автор: Артем Будрин