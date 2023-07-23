Аргентинский специалист Маурисио Почеттино доволен игрой украинского вингера.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик провел прекрасный матч в составе лондонского клуба, отличившись забитым голом в игре с "Брайтоном".

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал перформанс украинца. Аргентинский специалист высоко оценил действия Мудрика, назвав его невероятным талантом.

"Мудрик - невероятный молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Это большое испытание для нас, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант.

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Для Мудрика и Джексона было важно забить, как и для Нкунку. Теперь мы будем стараться совершенствоваться. Думаю, в этой игре у нас было немного больше причин для сохранения спокойствия и взятия ворот", - приводит слова Почеттино Absolute Chelsea.

Добавим, что "Челси" выиграл у "Брайтона" со счетом 4:3 в товарищеском матче. Для лондонского клуба это был второй матч под руководством Маурисио Почеттино, который возглавил команду этим летом.

Ранее "синие" выиграли у "Рексхэма" со счетом 5:0. Мудрик эту игру пропускал, поскольку получил дополнительный отдых после участия в молодежном Евро-2023.

В рамках предсезонного сбора "Челси" сыграет еще три матча. Соперниками лондонского клуба будут "Ньюкасл", "Фулхэм" и "Боруссия" Дортмунд.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа. В первом туре "Челси" сыграет против "Ливерпуля". Матч состоится 13 августа.

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