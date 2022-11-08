Гол Самуэля Соареша помог его команде переломить ход матча и одержать победу.

В понедельник, 7 ноября, в матче 12-го тура Лиги Португалии 2 (третий по силе дивизион) между "Трофенсе" и "Бенфикой В" случился выдающийся гол.

На 65-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу соперников 20-летний вратарь "Бенфики" Самуэль Соареш, выйдя за пределы своей штрафной, решился на дальний удар по воротам "Трофенсе". И, стоит отметить, удар у Самуэля получился потрясающим: мяч по роскошной дуге перелетел через голкипера "Трофенсе" Мигела Сантуша, попал в перекладину, отскочил в голкипера соперника и от него рикошетом оказался в сетке ворот.

Гол увенчался безудержной радостью голкипера. Омрачило ее лишь то, что гол был записан как автогол 28-летнего Сантуша.

Видео гола:

На 82-й минуте вторая команда "Бенфики" забила второй гол и одержала победу в матче.

После 12-ти сыгранных туров в активе "Бенфики В" 22 набранных очка. "Орлы" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата. "Трофенсе" с 8 баллами идет на 16-й позиции.

Ранее УНИАН сообщал, что 26-летний вратарь "Мессины" Михал Левандовски, однофамилец знаменитого нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, забил фантастический гол в чемпионате Италии ударом со штрафного со своей половины поля.

Вас также могут заинтересовать новости: