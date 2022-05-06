Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал свой выход на поле с украинским флагом после победы его команды в Кубке лиги ОАЭ, а также рассказал об отношении к россиянам в Дубае.
В интервью программе "Сніданок з 1+1" украинский специалист рассказал, что на поединке было очень много украинцев на трибунах и он почувствовал поддержку соотечественников.
"На матче была целая трибуна украинцев, украинских детей. После игры их переполняли эмоции, я подошел и взял украинский флаг. И весь стадион аплодировал, я видел, как украинцы чувствовали поддержку всех присутствующих", - сказал Ребров.
Также наставник "Аль-Айна" рассказал, что старается избегать россиян, живущих в Дубае.
"По настроениям в Дубае - здесь уже почти конфликтов с россиянами нет. Хотя однажды в лифте я встретил одного мужчину, вышедшего с футболкой "Россия". Я спросил его: "что ты конкретно хочешь подчеркнуть этой надписью?", а он говорит - это просто чистая футболка. Ты ведь понимаешь, что у нас умирают люди, к чему эта футболка? Он вышел из лифта и куда-то побежал. Конфликтов нет, однако лично у меня общаться с россиянами нет желания… но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из России, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит", - отметил тренер.
Кроме того, русскоязычный Сергей Ребров признался, что сейчас учит украинский язык и старается общаться с детьми дома на украинском.
"Сейчас я говорю на украинском языке. У каждого украинского гражданина есть понимание сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для самого себя, поскольку не очень приятно разговаривать на языке страны-агрессора", - сказал Ребров.
Напомним, "Аль-Айн" Сергея Реброва завоевал Кубок лиги ОАЭ. В финальном противостоянии команда украинского тренера одолела "Шабаб Аль-Ахли".
Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".