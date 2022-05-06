Сергей Ребров активно изучает украинский язык.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал свой выход на поле с украинским флагом после победы его команды в Кубке лиги ОАЭ, а также рассказал об отношении к россиянам в Дубае.

В интервью программе "Сніданок з 1+1" украинский специалист рассказал, что на поединке было очень много украинцев на трибунах и он почувствовал поддержку соотечественников.

"На матче была целая трибуна украинцев, украинских детей. После игры их переполняли эмоции, я подошел и взял украинский флаг. И весь стадион аплодировал, я видел, как украинцы чувствовали поддержку всех присутствующих", - сказал Ребров.

Также наставник "Аль-Айна" рассказал, что старается избегать россиян, живущих в Дубае.

"По настроениям в Дубае - здесь уже почти конфликтов с россиянами нет. Хотя однажды в лифте я встретил одного мужчину, вышедшего с футболкой "Россия". Я спросил его: "что ты конкретно хочешь подчеркнуть этой надписью?", а он говорит - это просто чистая футболка. Ты ведь понимаешь, что у нас умирают люди, к чему эта футболка? Он вышел из лифта и куда-то побежал. Конфликтов нет, однако лично у меня общаться с россиянами нет желания… но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из России, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит", - отметил тренер.

Кроме того, русскоязычный Сергей Ребров признался, что сейчас учит украинский язык и старается общаться с детьми дома на украинском.

"Сейчас я говорю на украинском языке. У каждого украинского гражданина есть понимание сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для самого себя, поскольку не очень приятно разговаривать на языке страны-агрессора", - сказал Ребров.

Напомним, "Аль-Айн" Сергея Реброва завоевал Кубок лиги ОАЭ. В финальном противостоянии команда украинского тренера одолела "Шабаб Аль-Ахли".

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