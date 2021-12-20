Вероятнее всего трансфер случится летом.

Бразильский полузащитник Тайсон вернется в Украину и станет игроком харьковского "Металлиста".

Как информирует Телеграм-канал "Тайны футбола", произойдет это, скорее всего, по завершении сезона 2021/22. Правда, есть и маленькая возможность перехода в ближайшее трансферное окно. Тайсон в общении с источником подтвердил сенсационные намерения по поводу возвращения в украинский чемпионат.

Отметим, что "Металлист" является главным претендентом на выход в УПЛ. Первую часть Первой лиги коллектив Александра Кучера завершил лидером с преимуществом в 11 очков над вторым "Кривбассом".

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Тайсон перешел в "Металлист" в августе 2010 года. Харьковский клуб заплатил "Интернасьоналу" за бразильца 6 миллионов евро.

В составе "Металлиста" бразилец сыграл 83 игры, забив 20 голов и отдав 26 ассистов.

В 2013 году полузащитник перебрался в донецкий "Шахтер", где выступал до 2021 года.

За "Шахтер" Тайсон сыграл 299 матчей, отметился 55 забитыми голами и 78 результативными передачами.

С "горняками" бразильский полузащитник выиграл 6 раз чемпионат Украины, 5 раз Кубок Украины и 4 раза Суперкубок.

В 2016 году Тайсон был впервые вызван в сборную Бразилии. В футболке "пентакампеонов" он сыграл восемь матчей и отметился одним забитым голом. Он попал также в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018, но на поле не выходил.

Автор: Владимир Медяник