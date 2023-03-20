Главной сенсацией тура стало поражение "Лейпцига" в игре с "Бохумом".

С 17 по 19 марта были сыграны девять матчей в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Тур был открыт в пятницу матчем "Боруссии" Менхенгладбах против "Вердера" Игра получилась весьма зрелищной и завершилась вничью со счетом 2:2.

Главной сенсацией этого тура стало фиаско "РБ Лейпицг", который уступил в гостях "Бохуму". "Быки" проиграли "Бохуму" впервые в своей истории. Ранее команды сыграли восемь матчей и все восемь игр выиграл "Лейпциг".

Также отметим разгромную победу дортмундской "Боруссии" в этом туре. "Шмели" обыграли "Кельн" со счетом 6:1. В составе дортмундцев по два гола зибили Ройс и Алле, еще по одному мячу в активе Геррейро и Малена.

В центральном матче 25-го тура Бундеслиги встречались "Байер" и "Бавария". Матч завершился неожаданной победой леверкузенского клуба со счетом 2:1. Отметим, что "Байер" обыграл мюнхенцев впервые за последние семь матчей.

Результаты матчей 25-го тура Бундеслиги

"Боруссия" М - "Вердер" - 2:2

Голы: Тюрам, 48, Нойхаус, 73 - Дукш, 65, 89

Обзор матча:

"Аугсбург" - "Шальке" - 1:1

Голы: Майер, 51 - Бюльтер, 90+3 пен

Удаление: Демирович, 52

Обзор матча:

"Бохум" - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Машович, 48

Обзор матча:

"Хоффенхайм" - "Герта" - 3:1

Голы: Крамарич, 24 пен, 37 пен, Бебу, 51 - Йоветич, 90+2

Удаление: Даббур, 71

Обзор матча:

"Штутгарт" - "Вольфсбург" - 0:1

Гол: Мармош, 56

Обзор матча:

"Боруссия" Д - "Кельн" - 6:1

Голы: Геррейру, 15, Алле, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 - Зельке, 42

Обзор матча:

"Байер" - "Бавария" - 2:1

Голы: Паласиос, 55 пен, 73 пен - Киммих, 22

Обзор матча:

"Унион Берлин" - "Айнтрахт" Франкфурт - 2:0

Голы: Хедира, 53, Беренс, 75

Обзор матча:

"Майнц" - "Фрайбург" - 1:1

Голы: Онисиво, 90+6 - Доан, 55

Турнирное положение команд в Бундеслиге

Дортмундская "Боруссия" воспользовалась осечко "Баварии" и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе "шмелей" 53 очка, у мюнхенцев - 52 балла. На третьей строчке расположился "Унион Берлин" - 48 очков. Четвертая строчка за "Фрайбургом" - 46 баллов.

В зоне вылета турнирной таблицы Бундеслиги находятся: "Герта" (16-е место, 21 очко), "Шальке" (17-е место, 21 очко), "Штутгарт" (18-е место, 20 очков).

Матчи следующего тура Бундеслиги пройдут с 31 марта по 2 апреля. Центральным матчем тура станет противостояние "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд.

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