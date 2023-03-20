С 17 по 19 марта были сыграны девять матчей в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги.
Тур был открыт в пятницу матчем "Боруссии" Менхенгладбах против "Вердера" Игра получилась весьма зрелищной и завершилась вничью со счетом 2:2.
Главной сенсацией этого тура стало фиаско "РБ Лейпицг", который уступил в гостях "Бохуму". "Быки" проиграли "Бохуму" впервые в своей истории. Ранее команды сыграли восемь матчей и все восемь игр выиграл "Лейпциг".
Также отметим разгромную победу дортмундской "Боруссии" в этом туре. "Шмели" обыграли "Кельн" со счетом 6:1. В составе дортмундцев по два гола зибили Ройс и Алле, еще по одному мячу в активе Геррейро и Малена.
В центральном матче 25-го тура Бундеслиги встречались "Байер" и "Бавария". Матч завершился неожаданной победой леверкузенского клуба со счетом 2:1. Отметим, что "Байер" обыграл мюнхенцев впервые за последние семь матчей.
Результаты матчей 25-го тура Бундеслиги
"Боруссия" М - "Вердер" - 2:2
Голы: Тюрам, 48, Нойхаус, 73 - Дукш, 65, 89
Обзор матча:
"Аугсбург" - "Шальке" - 1:1
Голы: Майер, 51 - Бюльтер, 90+3 пен
Удаление: Демирович, 52
Обзор матча:
"Бохум" - "РБ Лейпциг" - 1:0
Гол: Машович, 48
Обзор матча:
"Хоффенхайм" - "Герта" - 3:1
Голы: Крамарич, 24 пен, 37 пен, Бебу, 51 - Йоветич, 90+2
Удаление: Даббур, 71
Обзор матча:
"Штутгарт" - "Вольфсбург" - 0:1
Гол: Мармош, 56
Обзор матча:
"Боруссия" Д - "Кельн" - 6:1
Голы: Геррейру, 15, Алле, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 - Зельке, 42
Обзор матча:
"Байер" - "Бавария" - 2:1
Голы: Паласиос, 55 пен, 73 пен - Киммих, 22
Обзор матча:
"Унион Берлин" - "Айнтрахт" Франкфурт - 2:0
Голы: Хедира, 53, Беренс, 75
Обзор матча:
"Майнц" - "Фрайбург" - 1:1
Голы: Онисиво, 90+6 - Доан, 55
Турнирное положение команд в Бундеслиге
Дортмундская "Боруссия" воспользовалась осечко "Баварии" и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе "шмелей" 53 очка, у мюнхенцев - 52 балла. На третьей строчке расположился "Унион Берлин" - 48 очков. Четвертая строчка за "Фрайбургом" - 46 баллов.
В зоне вылета турнирной таблицы Бундеслиги находятся: "Герта" (16-е место, 21 очко), "Шальке" (17-е место, 21 очко), "Штутгарт" (18-е место, 20 очков).
Матчи следующего тура Бундеслиги пройдут с 31 марта по 2 апреля. Центральным матчем тура станет противостояние "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд.