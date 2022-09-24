Ирина Морозюк показала переписку с мужем.

Ирина Морозюк, жена бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка, опубликовала в своем Instagram фрагмент пикантной переписки с футболистом.

Ирина обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram скрин переписки с Николаем Морозюком, на котором видно два довольно откровенных ее фото и подпись:

"Немножко тебе для настроения".

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Определенные части тела женщина зарисовала.

Отметим, что недавно Николай Морозюк стал игроком футбольного клуба российского блогера Евгения Савина – ФК "Красава" (команда выступает во втором дивизионе Кипра).

В Украине Морозюк выступал за "Черноморец", "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс", "Динамо" и донецкий "Металлург". В активе Николая 13 поединков и один гол за национальную сборную Украины.

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