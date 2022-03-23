Футболистам-"беженцам" разрешили участвовать только в тренировках и товарищеских матчах.

Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение запретить легионерам из украинских и российских клубов доигрывать нынешний сезон в Германии.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

"Основная причина такого решения DFB - сохранить спортивную честность соревнований в оставшиеся игровые дни сезона 2021/2022 во всех дивизионах.

DFB проинформировал все клубы в своих подразделениях, а также все региональные и государственные ассоциации об этом решении", – говорится в заявлении.

Речь идет об игроках, которым ФИФА разрешила регистрироваться в других командах, даже если период регистрации в футбольной ассоциации, которую они представят, завершен.

Такие игроки не смогут играть в немецких чемпионатах, Кубке Германии и встречах плей-офф. Они смогут участвовать только в тренировках и товарищеских матчах.

Это же решение касается и иностранных футболистов из российских команд, которые решат покинуть страну.

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