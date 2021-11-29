Защитник "горняков" может перебраться в итальянскую Серию А.

Футболист донецкого "Шахтера" Додо может сменить клубную прописку в скором будущем.

Предметный интерес к бразильскому защитнику "горняков" проявляет миланский "Интер", сообщает издание InterLive.

По данным источника, действующий чемпион Италии активно ищет игрока на позицию правого защитника, поскольку новичок команды Дензел Думфрис не оправдал ожидания тренерского штаба "нерадзурри". Додо в свою очередь впечатлил своей игрой представителей "Интера" и в зимнее трансферное окно руководство миланского клуба попробует заполучить перспективного футболиста "Шахтера".

Читайте также"Не по-пацански": экс-футболист Шахтера вспомнил, как Зинченко отбил у него Владу СеданСтоит отметить, что итальянскому клубу будет непросто приобрести Додо, поскольку "Шахтер" намерен выручить за продажу своего игрока приличную сумму - не менее 25 миллионов евро.

Портал Трансфермаркт оценивает стоимость защитника "Шахтера" в 20 миллионов евро.

Додо: карьера в "Шахтере"

Додо является воспитанником клуба бразильского клуба "Коритиба". Он пришел в "Шахтер" зимой 2017 года за 2 миллиона евро.

В составе "горняков" Додо сыграл 94 матча во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми голами и 17 ассистами.

С "Шахтером" Додо дважды становился чемпионом Украины, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Автор: Владимир Медяник