Пострадавших в происшествии нет.

Донецкий "Шахтер" не сможет добраться на выездные матчи своим собственным самолетом в ближайшие времена.

Самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета Шахтера, попал в ДТП в аэропорту. Об этом сообщает твиттер Киев Оперативный.

В понедельник, 29 ноября, в аэропорту Борисполь в турбину воздушного судна "горняков" врезался погрузчик. Пострадавших нет. В деталях происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место аварии.

У "Шахтера" заключен договор с украинской авиакомпанией SkyUp. Стороны сотрудничают с лета 2018 года. В апреле 2019 года "Шахтер" получил в распоряжение самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета "горняков".

Отметим, что этим самолетом летает не только команда – он также совершает обычные рейсы авиакомпании SkyUp.

"Шахтер": результаты в сезоне

В чемпионской гонке УПЛ у "Шахтера" и "Динамо" одинаковое количество набранных очков - по 41. "Горняки" идут на втором месте в турнирной таблице, поскольку уступают киевлянам по разнице забитых и пропущенных мячей.

В Лиге чемпионов "Шахтер" играет в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". "Горняки" идут на последнем месте в группе с одним набранным баллом за пять сыгранных туров. Подопечные Роберто Де Дзерби потеряли шансы на еврокубковую весну.

Свой следующий матч "Шахтер" сыграет против "Львова" в Киеве на НСК "Олимпийском" в рамках 17-го тура УПЛ. Матч запланирован на 3 декабря.

Автор: Владимир Медяник