Польский форвард очень расстроен тем, что награда ушла к Месси.

Лидер атаки сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, какие эмоции испытывал после церемонии вручения "Золотого мяча-2021". Напомним, награда досталась аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси.

Польский голеадор накануне матча Лиги чемпионов "Баварии" против "Барселоны" заявил, что был очень расстроен тем, что приз вручили Месси.

"Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошлая неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот.

Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.

Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели", - приводит слова Левандовски издание Marca.

Читайте такжеБавария в ярком матче обыграла главного конкурента в Бундеслиге (видео)Также Роберт Левандовски рассказал, получил ли он приглашение от Месси на вечеринку в честь седьмого "Золотого мяча" в карьере аргентинского форварда.

"Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.

Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно", – сказал Левандовски.

"Золотой мяч-2021": итоги

Автор: Владимир Медяник