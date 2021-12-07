Лидер атаки сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, какие эмоции испытывал после церемонии вручения "Золотого мяча-2021". Напомним, награда досталась аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси.
Польский голеадор накануне матча Лиги чемпионов "Баварии" против "Барселоны" заявил, что был очень расстроен тем, что приз вручили Месси.
"Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошлая неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот.
Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.
Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели", - приводит слова Левандовски издание Marca.
Читайте такжеБавария в ярком матче обыграла главного конкурента в Бундеслиге (видео)Также Роберт Левандовски рассказал, получил ли он приглашение от Месси на вечеринку в честь седьмого "Золотого мяча" в карьере аргентинского форварда.
"Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.
Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно", – сказал Левандовски.
"Золотой мяч-2021": итоги
- Лионель Месси уже в седьмой раз в карьере выиграл "Золотой мяч"
- Стало известно, сколько баллов получили Месси и Левандовски - отрыв получился незначительным.
- На церемонии "Золотой мяч-2021" Левандовски получил награду лучшему нападающему года.
- После своей победы Месси обратился к поляку.
- Победа Месси вызвала волну критики в сети - как со стороны болельщиков, так и со стороны известных личностей. Главный редактор France Football допустил, что Левандовски может получить "Золотой мяч" за 2020 год.