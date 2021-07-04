Сергей Ребров подчеркнул, что украинской сборной не хватило внимания и концентрации.

Украинский тренер Сергей Ребров поделился своим мнением о поражении Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Слова специалиста приводит сайт zbirna.com.

Ребров согласился, что поражение со счетом 0:4 - это слишком много:

"Конечно. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен".

Специалист напомнил, что Англия на Евро-2020 не пропустила ни одного гола и выразил мнение, что англичане - один из главных претендентов на победу в турнире наряду с Италией.

Ребров также прокомментировал смазанный дебют матча для украинской сборной:

"Думаю, это просто сила соперника, который оказался агрессивнее в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три - после ударов со второго этажа. В этом компоненте англичане оказались намного сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя".

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"Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высочайшем уровне", - отметил тренер.

Ребров подчеркнул, что травма Сергея Кривцова нарушила план Украины на игру, но отметил, что "желто-синие" стали лучше контролировать мяч после того, как перестроились.

"Однако защитника "Шахтера", видимо, как раз и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты…", - добавил он.

"Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались в свои позиции, а такую оборону было тяжело вскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры", - также сказал Ребров.

Украина - Англия: итоги матча

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

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Автор: Антон Дударь