Из топ-клубов сдержала слово только "Боруссия".

Журналист пресс-службы "Динамо" Андрей Шахов-младший рассказал, почему украинские команды не смогли провести благотворительные матчи со всеми анонсированными ранее соперниками.

"Представьте себе, что вас пригласила домой красивая девушка. Вы нарядились, подготовились, вызвали такси и приехали. Стоите себе у нее под домом, но она выключила телефон и не отвечает. Вы не теряете надежды. Звоните и звоните. Но телефон выключен.

Примерно такая ситуация была у "Динамо" и "Шахтера" в сериях благотворительных матчей. Из перечисленных грандов сдержала слово лишь "Боруссия". Может, нашими соперниками были и небольшие клубы, но они точно с большим сердцем. Делайте выводы сами", - написал Шахов в своем Instagram.

Напомним, что "Динамо" в феерическом поединке обыграло дортмундскую "Боруссию". Соперниками киевлян также должны были стать французский ПСЖ, итальянский "Милан", испанская "Барселона" и другие, но по неизвестным причинам эти клубы отказались от благотворительных поединков. Что касается "Милана" и "Барселоны" - их можно понять, ведь эти команды имеют очень ответственный отрезок в своих чемпионатах, где идет борьба за медали. Но почему отказался ПСЖ, который еще 23 апреля досрочно стал чемпионом Франции - совершенно непонятно.

Отметим, что за ПСЖ выступают Лео Месси, Неймар, Мбаппе и другие мировые звезды.

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