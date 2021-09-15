"Шахтер" и "Шериф" встретятся в Лиге чемпионов 15 сентября.

15 сентября в Тирасполе состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Шахтером".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шериф - Шахтер.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что, если его команда обыграет "Шахтер", он сделает подкат на поле в костюме, передает официальный сайт "горняков".

Вернидуба спросили, не помешает ли ему костюм отпраздновать успех в фирменном стиле. Вот что ответил тренер:

"Однозначно выведу свою команду в костюме. Лига чемпионов - это такой турнир, в котором нужно получать праздник до конца. Внешний вид является лицом клуба, ребятам в этом случае, думаю, тоже будет гораздо приятнее. И если мы выиграем, можете не сомневаться, я не пожалею одежды, сделаю подкат на поле и в костюме".

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Шериф - Шахтер: перед матчем

Матч "Шериф" - "Шахтер" начнется в 19.45.

Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. "Горняки" прошли бельгийский "Генк" и французский "Монако".

"Шериф" в квалификации выбил из борьбы албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Команда Юрия Вернидуба стала первым молдавским клубом, который сыграет в групповом этапе ЛЧ.

Молдавский клуб на данный момент не проигрывает в 12 матчах во всех турнирах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" со счетом 2:0 обыграл "Петрокуб" в чемпионате Молдовы.

"Шахтер" не проигрывает в семи матчах подряд. "Горняки" на выходных обыграли "Днепр-1" в УПЛ со счетом 2:0.

Рассудит встречу молдавского и украинского клубов рефери из Турции.

Автор: Антон Дударь