Александр Караваев назвал причины поражения в матче.

Защитник сборной Украины Александр Караваев подвел итоги матча против сборной Австрии в 3-м туре Евро-2020.

Слова Караваева приводит официальный сайт УАФ.

"Мы опустошены. Не понимали, что происходит. Тренировались в обычном режиме, были готовы, понимали, насколько важен этот матч. Все зависело от нас. Но на поле у всех мало что получалось, было очень много брака. Трудно сказать, с чем это связано. Будем разбираться. На второй тайм мы вышли, понимая, что нам нечего терять, и нужно выжимать из себя максимум. Но нам не удалось забить", - сказал Караваев.

Защитник подчеркнул, что сборная Австрии изменила схему игры, сыграв в четыре защитника, а не в три, а также отметил:

"Их группа атаки и игроки в центре поля очень хорошо накрывали, поэтому нам было сложно выйти. Но перед игрой тренерский штаб нам указал на этот нюанс, что соперники будут прессинговать, поэтому нам нужно играть им за спину в открытые зоны. Но у нас было очень много брака, из-за чего делать это было сложно".

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По словам Караваева, самым сложным для сборной на Евро-2020 был матч против Нидерландов.

"С Австрией было трудно по-своему, но австрийцы давали играть. У нас были свои зоны, но мы ими не воспользовались", - сказал защитник.

Евро-2020: группа С

Сборная Украины проиграла Австрии со счетом 0:1.

В параллельном матче 3-го тура Нидерланды обыграли Северную Македонию (3:0).

Сборная Украины по итогам группового этапа набрала 3 очка и заняла третье место в группе. Теперь для выхода в плей-офф "желто-синим" остается надеяться на то, что они попадут в четверку команд с лучшими показателями среди тех, кто займет третьи места.

У Австрии - 6 очков и вторая позиция. Австрийцы вышли в плей-офф, где сыграют с Италией.

Нидерланды финишировали на групповом этапе с максимальным результатом (9 очков), а Северная Македония - без набранных очков.

Украина - Австрия: цифры и факты

Сборная Украины не смогла сохранить свои ворота сухими в девятом подряд матче на чемпионатах Европы.

Впервые на Евро-2020 Украина ушла с поля без забитого гола.

Кристоф Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро-2020 (21 год и 324 дня).

3 набранных очка остались максимальным результатом для сборной Украины на групповых стадиях чемпионатов Европы.

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Автор: Антон Дударь