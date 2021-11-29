Экс-футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера", а ныне форвард львовского "Руха" Андрей Борячук вспомнил, как модель, блогер и журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Влада Седан ушла от него после трех лет отношений к Александру Зинченко.
25-летний Борячук откровенно рассказал историю о "любовном треугольнике" для SportArena.
"Это пройденный этап. Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения длительное время то, конечно, потом есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело. Я же не перестал играть в футбол. Дальше занимался своим делом, еще и голы забивал, когда расстался. Ситуация была неприятная. Кто же знал, что так получится?", - сказал Борячук.
- Ты отпустил это?
- Конечно, давно.
- Обиды нет?
- Мне не на кого обижаться.
- С Зинченко общаешься?
- Нет. Ты же понимаешь, какая ситуация? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански.
- Если бы ты сейчас встретил Зинченко, то что сказал бы?
- Я не знаю, как отнесся бы к нему.
- Пожал бы руку ему?
- Не знаю. Вообще не знаю, как бы я относился к этому человеку. У него своя жизнь, у меня - своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то, сейчас - нет. Как дружить, после такого поступка?
- Вы с ним были близкими друзьями?
- Раньше у нас была близкая компания. Мы достаточно долго дружили, все было супер, с U-14. Мы с 14 лет прошли все вместе, год за годом, вплоть до U-21.
- Что самое обидное в этой ситуации?
- То, что это все произошло за моей спиной.
- Как все это было?
- Если бы я знал, то это бы еще раньше разлетелось на интервью, не могу ничего толком сказать.
- Спалил их?
- Можно сказать да, спалил, - поделился историей Борячук.
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Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
- 1 августа Зинченко и Седан стали родителями - у них родилась дочь.