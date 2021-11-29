Андрей Борячук рассказал об измене Влады Седан.

Экс-футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера", а ныне форвард львовского "Руха" Андрей Борячук вспомнил, как модель, блогер и журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Влада Седан ушла от него после трех лет отношений к Александру Зинченко.

25-летний Борячук откровенно рассказал историю о "любовном треугольнике" для SportArena.

"Это пройденный этап. Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения длительное время то, конечно, потом есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело. Я же не перестал играть в футбол. Дальше занимался своим делом, еще и голы забивал, когда расстался. Ситуация была неприятная. Кто же знал, что так получится?", - сказал Борячук.

- Ты отпустил это?

- Конечно, давно.

- Обиды нет?

- Мне не на кого обижаться.

- С Зинченко общаешься?

- Нет. Ты же понимаешь, какая ситуация? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански.

- Если бы ты сейчас встретил Зинченко, то что сказал бы?

- Я не знаю, как отнесся бы к нему.

- Пожал бы руку ему?

- Не знаю. Вообще не знаю, как бы я относился к этому человеку. У него своя жизнь, у меня - своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то, сейчас - нет. Как дружить, после такого поступка?

- Вы с ним были близкими друзьями?

- Раньше у нас была близкая компания. Мы достаточно долго дружили, все было супер, с U-14. Мы с 14 лет прошли все вместе, год за годом, вплоть до U-21.

- Что самое обидное в этой ситуации?

- То, что это все произошло за моей спиной.

- Как все это было?

- Если бы я знал, то это бы еще раньше разлетелось на интервью, не могу ничего толком сказать.

- Спалил их?

- Можно сказать да, спалил, - поделился историей Борячук.

Зинченко и Седан: как создавалась семья

Автор: Артем Будрин