Андрей Лунев играет за "Байер" и живет в Германии.

Футболист немецкого "Байера" и национальной сборной России Андрей Лунев рассказал, что помогал украинским беженцам в Германии, пострадавшим от военной агрессии РФ.

По словам 30-летнего голкипера, он вместе со своей женой не мог оставаться в стороне и старался помочь украинцам, чем мог.

"После всех событий был большой приток машин с украинскими номерами. Много стало на площадках украинских детишек с мамами. И никаких проблем. Мы с женой старались помогать приезжим. У нас у самих ребенок, и было тяжело смотреть на то, как живут дети украинских беженцев, приехавших в Германию. Не мог мимо этого пройти. Передавали для детей игрушки, памперсы, одежду", – приводит слова Лунева издание "Известия".

Также футболист добавил, что после начала войны не сталкивался с негативным отношением к себе в Германии.

"Если судить по себе и своей семье, то мы никакой русофобии не ощущали. От слова "совсем". При этом я езжу по Германии на машине с российскими номерами, так что не заметить мое происхождение не могли", – сказал вратарь.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 125-й день.

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