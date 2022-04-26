Кирилл Дементьев уехал из России из-за несогласия с режимом Путина.

Российский комментатор и футбольный обозреватель Кирилл Дементьев рассказал об отношении к России после начала войны в Украине.

В интервью sports.ru Дементьев заявил, что не хочет иметь ничего общего с теми, кто поддерживает войну в Украину. Он уехал из РФ в прошлом году и признался, что не планирует возвращаться в Россию, поскольку давно перестал питать какие-то иллюзии по поводу будущего этой страны.

"Особых иллюзий относительно курса движения страны у меня не было и до этого. Мысли о переезде периодически возникали. Но, конечно, ожидать такой эскалации… У меня на это воображения не хватало. Сейчас ситуация, когда соблюдать нейтралитет, пожалуй, стало невозможно. С людьми, которые ставят на аватарку Z, я не хочу иметь ничего общего. Хорошо, что у меня в окружении практически не оставалось людей, с которыми можно было бы поссориться на этой почве", - сказал Дементьев.

Кроме того, Кирилл Дементьев рассказал, кто из бывших коллег разочаровал его больше всего.

"Мне было очень неприятно увидеть Диму Губерниева ведущим митинга (в поддержку Владимира Путина) в "Лужниках". Он и раньше этим занимался, но ситуация немножко изменилась. Я не удивился, но расстроился. Я все-таки надеялся, что он не настолько беспринципен", - сказал Дементьев.

Добавим, что Дементьев долгое время работал на российских телеканалах "7ТВ", "НТВ-Плюс", "Матч ТВ", а также на стриминговой платформе "Okko Спорт", откуда он ушел летом 2021 года и переехал жить в Грузию. Одной из причин переезда комментатора в Тбилиси стало несогласие с режимом Владимира Путина.

В Грузии Дементьев возглавляет русскоязычную редакцию международного холдинга Setanta Sports, который вещает на 14 стран, в том числе и Украину.

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