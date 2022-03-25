Александр Петраков пока не знает, когда Украина сыграет против Шотландии.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящий поединок национальной команды в плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу.

Петраков отметил, насколько народ Украины стал сплоченным после начала войны, а также сказал, что пока не знает, когда состоится и состоится ли вообще поединок против сборной Шотландии.

"То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам на блокпостах и вижу, что люди стали сплоченными.

Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как говорить об этом. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, "братья"... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это произошло.

С футболистами сборной я на связи постоянно. В том числе с нашими легионерами. Для них футбол тоже отошел на второй план. Сейчас конец марта, у нас еще есть апрель и май. Еще посмотрим дату, на которую назначат наш матч с Шотландией. Там ведь еще Лига наций должна быть, календарь есть. Не знаю, что будет. Пока не до футбола вообще, люди гибнут", – приводит слова Петракова "Футбол NEWS".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже месяц.

Из-за войны матч сборной Украины против сборной Шотландии был перенесен на июнь. Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

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