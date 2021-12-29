Болельщики киевского "Динамо" признали Николая Шапаренко лучшим игроком клуба в 2021 году.
Атакующий полузащитник победил в опросе, в котором приняло участие более 10 тысяч фанатов. Николай набрал 35% голосов. Болельщики могли голосовать на официальном Telegram-канале "Динамо".
В голосовании Шапаренко обогнал вратаря Георгия Бущана (20%) и хавбеков Виталия Буяльского (15%), Дениса Гармаша (11%) и Виктора Цыганкова (9%).
23-летний Шапаренко забил три гола и отдал пять голевых передач в текущем сезоне за "Динамо". Также Николай забил дебютный (и пока единственный) гол за сборную Украины в матче против Франции в сентябре этого года.
Динамо Киев: результаты в сезоне
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.