Николай Шапаренко победил в опросе.

Болельщики киевского "Динамо" признали Николая Шапаренко лучшим игроком клуба в 2021 году.

Атакующий полузащитник победил в опросе, в котором приняло участие более 10 тысяч фанатов. Николай набрал 35% голосов. Болельщики могли голосовать на официальном Telegram-канале "Динамо".

В голосовании Шапаренко обогнал вратаря Георгия Бущана (20%) и хавбеков Виталия Буяльского (15%), Дениса Гармаша (11%) и Виктора Цыганкова (9%).

23-летний Шапаренко забил три гола и отдал пять голевых передач в текущем сезоне за "Динамо". Также Николай забил дебютный (и пока единственный) гол за сборную Украины в матче против Франции в сентябре этого года.

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