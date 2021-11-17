Георгий Бущан считает, что Украина могла занимать первое место в своей отборочной группе.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан после победы над Боснией и Герцеговиной подвел итоги матча, а также всего группового этапа квалификации ЧМ-2022.

Вратаря цитирует сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Тяжело складывалась игра, потому что понимали, что нужна только победа. Я думаю, абсолютно все игроки мечтали о победе", - сказал Бущан.

"Сегодня было 15 львов на поле и еще 10 сидели на скамейке", - также отметил вратарь.

По его словам, сборная Украины могла бы рассчитывать на первое место в группе:

"Задание минимум выполнено. Если оглядываться назад, и мы это понимали прекрасно, мы могли обыграть финнов и Казахстан в Киеве, если бы были болельщики. Если бы в Казахстане игра сложилась бы удачнее, то сегодня вышли бы с первого места".

Касательно жеребьевки плей-офф Бущан подчеркнул:

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"Ждем жребий. Не будем радоваться. Там сильные команды".

Босния и Герцеговина - Украина: итоги матча

Босния и Герцеговина - Украина - 0:2: смотреть видео голов.

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции - 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция - 18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свой первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины не пропустила впервые в этом отборе на ЧМ.

Сборная Украины завершила без поражений второй подряд отборочный цикл (после отбора на Евро-2020).

Автор: Антон Дударь