Также названы претенденты на награды лучшему тренеру и вратарю мира.

ФИФА назвала имена футболистов, которые претендуют на награду лучшему игроку мира по итогам 2021 года.

Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

В список вошли одиннадцать футболистов. Это Карим Бензема ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба – "Челси"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все - ПСЖ) и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

На звание лучшего голкипера года претендуют Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЖ), Эдуар Менди ("Челси"), Мануэль Нойер ("Бавария") и Каспер Шмейхель ("Лестер").

Также были названы претенденты на награду лучшему тренеру мира. В список вошли Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").

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Списки претендентов были составлены группой экспертов, в которую вошли бывшие футболисты: Хавьер Маскерано, Юрген Клинсманн, Давид Трезеге и другие.

Имена победителей назовут 17 января 2022 года.

Как будут выбирать победителя?

Победителей определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.

Голосование начнется 22 ноября и продлится до 10 декабря включительно.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители

Награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

Дважды ее обладателем становился Криштиану Роналду, по разу - Лука Модрич и Лионель Месси.

В прошлом году этот список дополнил Роберт Левандовски.

Автор: Антон Дударь