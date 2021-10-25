Определены главные герои 12-го тура украинского первенства.

С 22 по 24 октября прошли игры 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

По итогам тура были определены лучшие футболист и тренер украинского первенства, сообщает официальный сайт УПЛ.

В номинации лучший тренер тура победил наставник "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов. В 12-м туре его команда одержала разгромную победу над "Ингульцом" со счетом 4:0.

Читайте также"Ты видел Барселону против нас?": Луческу эмоционально высказал претензии арбитру во время матча УПЛ (видео)Лучшим игроком по итогам 12-го тура стал еще один представитель "Металлиста-1925" - полузащитник Дмитрий Крыськив, на счету которого один из голов в ворота "Ингульца".

После 12-ти сыгранных туров в активе "Металлиста-1925" 19 набранных баллов и 7-я строчка в турнирной таблице УПЛ.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.

Лидирует в турнирной таблице текущего чемпионата УПЛ киевское "Динамо", в активе которого 32 набранных балла. На второй позиции идет донецкий "Шахтер" с 29 очками. Третья "Ворскла" - 24 очка. Главным аутсайдером первенства Украины является ФК "Мариуполь", заработаший всего 4 очка за 12 туров.

Автор: Владимир Медяник