Победили представители "Динамо" и "Зари".

Обнародованы результаты голосования на звание лучшего игрока и тренера сентября чемпионата Украины.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Всего в голосовании приняли участие около 17 000 любителей футбола.

В итоге лучшим футболистом был признан хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который набрал 56% голосов, а тренером месяца признан наставник "Зари" Виктор Скрипник, за которого отдали голоса более 48% респондентов.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.

Автор: Артем Будрин