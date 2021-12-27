Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу признан лучшим тренером Украинской Премьер-лиги в 2021 году.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим Луческу был признан решением Всеукраинского объединения тренеров, которое определяло победителя по пяти критериям.
Средний балл Луческу - 4,50. Он опередил главного тренера "Зари" Виктора Скрипника (4,34), главного тренера "Днепра-1" Игора Йовичевича (4,30), экс-наставника "Шахтера" Луиша Каштру (4,22) и нынешнего главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби (4,20).
Напомним, в 2021 году "Динамо" под руководством Луческу выиграло чемпионат и Кубок Украины.
Луческу шесть раз в этом году признавался лучшим тренером тура в УПЛ.
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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- В текущем сезоне "Динамо" заняло последнее место в своей группе ЛЧ, а также отстает на два очка от первого места в турнирной таблице УПЛ после 18 сыгранных туров. В матче за Суперкубок Украины киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.