Луческу приглашал бразильцев в "Шахтер", чтобы повысить интерес зрителей к играм.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему после прихода в киевский клуб он решил отказаться от той трансферной политики, которой придерживался работая в донецком "Шахтере".

В интервью изданию Рlaysport.ro румынский специалист рассказал, что когда он работал тренером "горняков", то убедил президента клуба Рината Ахметова, что нужно приглашать молодых талантливых бразильцев, чтобы увеличить зрелищность футбола. А в киевском "Динамо" Луческу хотел добиться успеха с молодыми воспитанниками клубной академии "бело-синих".

"Мы пришли к новой идее: чтобы увеличить зрелищность футбола, нам нужно было привлечь новых игроков. Я убедил президента начать с нескольких бразильцев. Тогда был очень важен Матузалем, лидер "Брешии".

Читайте такжеВ 30 раз больше, чем у президента страны: кандидат в сборную Украины получит рекордную зарплату в сельском клубеЗатем подписали Жадсона, Фернандиньо, позже Виллиана, Тейшейру, Дугласа Косту… Эта команда росла, с каждым годом становилась лучше.

В "Динамо" все было по-другому. Думаю, "Динамо" вернулось в Лигу чемпионов после пяти лет отсутствия. Я не хотел делать никаких трансферов, пока не увидел, какие игроки у меня есть.

С этой командой, с их желанием добиться успеха, нам удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок в первый год, опередив такую сильную ​​команду, как "Шахтер".

В "Шахтере" мне удалось вырастить команду, как я хотел, с помощью молодых игроков", - сказал Луческу.

Мирча Луческу: работа в "Динамо" Киев