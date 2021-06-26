Андрей Павелко рассказал, на каких стадионах может пройти матч Украины и России.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ответил на предложение члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева провести товарищеский матч между сборными Украины и России.

В комментарии российскому сайту gazeta.ru Павелко назвал три условия для проведения матча:

"Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ.

А еще после того, как наши ведущие команды "Шахтер" и "Заря", а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках "Таврия" сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах - на "Донбасс Арене" в Донецке, на "Авангарде" в Луганске, на "Локомотиве" в Симферополе соответственно", - сказал Павелко.

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"А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает "Шахтер", а первым представителем Украины была "Таврия", а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет "Заря", и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма. К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них", - добавил президент УАФ.

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Автор: Антон Дударь