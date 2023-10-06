"Заря" с минимальным счетом выиграла у исландского "Брейдаблика".

В четверг, 5 октября, луганская "Заря" победила исландский "Брейдаблик" в рамках второго тура группового раунда Лиги конференций.

Главный тренер украинского клуба Валерий Кривенцов прокомментировал результат этого поединка. Наставник луганчан отметил, что остался недоволен игрой своих подопечных.

"Сначала хочу поблагодарить наших воинов, которые дают нам возможность играть и прославлять Украину на международной арене.

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Матч оказался тяжелым, ребят перед игрой предупреждали, что соперник - это одна из самых активных исландских команд. В принципе в этой игре все это увидели. Результатом доволен, но по тем решениям, которые игроки принимали непосредственно на поле, еще нужно много поработать.

Впереди еще много серьезных и важных поединков, перед которыми надо исправить все свои ошибки. Победа и 3 очка - это важно, но игрой я не очень доволен.

Мы планировали играть в более высокий прессинг, чтобы не подпускать соперника к своим воротам. Так как игроки тактически пытаются перестраиваться по линиям - меня не устраивает, будем много работать над этим. Настроением футболистов доволен, они все старались сделать как можно больше. Но пытаться можно, а нужно показывать качество", - приводит слова Кривенцова пресс-служба "Зари".

Напомним, "Заря" победила исландский "Брейдаблик" со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Игорь Горбач.

В первом туре Лиги конференций луганчане сыграли вничью против "Гента" (1:1). Таким образом, после двух туров в активе команды Валерия Кривенцова четыре набранных очка. Вместе с бельгийским "Гентом" луганчане лидируют в турнирной таблице группы D.

В третьем туре Лиги конференций "Заря" сыграет на выезде с "Маккаби" Тель-Авив. Игра состоится 26 октября.

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