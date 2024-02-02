"Реал" обыграл "Хетафе" и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В четверг, 1 февраля, мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Хетафе" в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка.

"Мы молодцы. Команда мотивирована, у нас боевой дух. Мы очень хорошо провели этот матч, который был достаточно непростым. Если мы выигрываем следующие две игры - у нас будет еще шесть очков, и это было бы очень хорошо. Ничего больше. Сезон очень длинный. Винисиус, Беллингем, Вальверде, Модрич... Мне понравилось, как они сыграли, между ними отличная связь.

Видео дня

Команда настроена, они сыграли очень хорошо, а теперь мы начнем подготовку к мадридскому дерби", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, матч "Реала" против "Хетафе" закончился со счетом 2:0 в пользу "сливочных". Оба гола в составе мадридцев забил Хоселу.

Ворота "Реала" в этой игре защищал Андрей Лунин. Для украинца это был уже 10-й матч в текущем сезоне чемпионата Испании. В пяти играх Лунин сохранил ворота "сухими".

Следующий матч "Реал" сыграет против "Атлетико". Мадридское дерби состоится 4 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: