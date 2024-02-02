В четверг, 1 февраля, мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Хетафе" в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги.
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка.
"Мы молодцы. Команда мотивирована, у нас боевой дух. Мы очень хорошо провели этот матч, который был достаточно непростым. Если мы выигрываем следующие две игры - у нас будет еще шесть очков, и это было бы очень хорошо. Ничего больше. Сезон очень длинный. Винисиус, Беллингем, Вальверде, Модрич... Мне понравилось, как они сыграли, между ними отличная связь.
Команда настроена, они сыграли очень хорошо, а теперь мы начнем подготовку к мадридскому дерби", - приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, матч "Реала" против "Хетафе" закончился со счетом 2:0 в пользу "сливочных". Оба гола в составе мадридцев забил Хоселу.
Ворота "Реала" в этой игре защищал Андрей Лунин. Для украинца это был уже 10-й матч в текущем сезоне чемпионата Испании. В пяти играх Лунин сохранил ворота "сухими".
Следующий матч "Реал" сыграет против "Атлетико". Мадридское дерби состоится 4 февраля.