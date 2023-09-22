Хейн Ванхазебрук удивлен результатом матча против украинского клуба.

В четверг, 21 сентября, луганская "Заря" сенсационно отобрала очки у "Гента" в поединке 1-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Главный тренер бельгийского клуба Хейн Ванхазебрук прокомментировал исход этой встречи.

"Все пошло не так с самого начала. Мы не были резкими. Игра затягивалась, наши фланговые защитники не могли прорваться. Некоторые игроки просто не брали на себя инициативу, и отдавали мяч кому-то другому. Всегда одни и те же игроки создавали моменты, но не получалось. Медленный футбол, невероятно медленный, можно было попытаться зайти с фланга, но это ничего не изменит.

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Нельзя сказать, что "Заря" провела хорошую игру. Но все закономерно. Они так давно не начинали. Я в основном смотрю на других игроков. Фадигу и Геркенсу было тяжело, но до них не доходили передачи.

Гол Куйперса после безголевой серии? Я рад за Уго. Он тоже упорно работал. Гол "Зари"? Его нельзя было пропускать. Некоторые игроки были слишком расслаблены. То, что ты первый в Бельгии, не значит, что ты можешь обыграть каждую команду. Некоторые еще не осознают этого. Свен Кумс понял - он был примером", - приводит слова Ванхазебрука издание HLN.

Напомним, поединок "Зари" и "Гента" завершился вничью со счетом 1:1. Стоит отметить, что до игры бельгийский клуб считался безоговорочным фаворитом этой встречи, однак луганчанам удалось показать свой характер и отобрать очки у более сильного соперника.

В следующем туре группового раунда Лиги конференций "Заря" сыграет против "Брейдаблика" из Исландии, а бельгийский "Гент" встретится с израильским клубом "Маккаби" Тель-Авив.

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