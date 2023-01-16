Грэм Поттер доволен переходом вингера сборной Украины.

Полузащитник национальной сборной Украины Михаил Мудрик накануне перебрался из "Шахтера" в лондонский "Челси".

Своим мнением о трансфере 22-летнего украинца поделился главный тренер английского клуба Грэм Поттер.

"Мудрик - молодой игрок с захватывающими качествами в последней трети поля.

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Действительно интересный игрок, думаю, он понравится нашим болельщикам. Я просто с нетерпением жду возможности поработать с ним. Если я буду здесь до конца его контракта, мы все будем счастливы!", - приводит слова Поттера издание BBC.

Напомним, Михаил Мудрик заключил контракт с лондонским клубом до лета 2031 года.

Трансфер украинца обошелся "Челси" в 100 миллионов евро, из которых 70 миллионов евро представляют собой фиксированную часть, а 30 миллионов евро "горняки" получат в качестве бонусов при достижении особых условий, таких как победы в национальном чемпионате и Лиге чемпионов.

Добавим, что за 19 сыгранных матчей в текущем сезоне "Челси" набрал только 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер лиги.

В следующем туре АПЛ "синие" сыграют 21 января на выезде против "Ливерпуля".

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