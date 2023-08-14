Маурисио Почеттино остался доволен игрой своих подопечных в первом туре АПЛ.

В воскресенье, 13 августа, "Челси" сыграл вничью против "Ливерпуля" в центральном поединке первого тура АПЛ.

Главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино оценил игру своей команды в этой встрече.

"Премьер лига после четырех лет моего отсутствия - фантастический способ начать сезон. Мне очень понравился матч.

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Я думаю, что в целом мы заслуживали немного большего. Мы довольны, но в то же время разочарованы, потому что хотели победить. Мы заслужили победу, но это только начало.

Мы создали очень хороший способ работы здесь, и это важно. Речь идет о вере, работе и доверии друг другу. Связь с первого дня была фантастической.

Болельщики всегда были с нами. Даже в трудную минуту они были рядом, они никогда не сдавались и всегда верили в команду, и команда чувствовала энергию болельщиков.

Это было сложно с самого начала, но то, как мы прибавляли в игре, как мы находили способ играть и как мы начали доминировать и толкать "Ливерпуль" все глубже и глубже, я очень доволен всем", - приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, матч "Челси" - "Ливерпуль" завершился вничью со счетом 1:1. Гол в составе лондонцев забил Аксель Дисаси.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик эту игру начал на скамейке запасных. Почеттино выпустил украинца на 81-й минуте встречи. За отведенное время на поле Мудрик успел совершить 11 касаний мяча, выполнить 7 пасов (6 точных), сделать 1 ключевую передачу и один навес. Кроме того, в активе Михаила две успешных попытки дриблинга и 2 из 3 выигранных единоборств.

В следующем туре АПЛ лондонский "Челси" сыграет против "Вест Хэма". Поединок состоится в воскресенье, 20 августа.

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