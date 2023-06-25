"Арсенал" значительную часть сезона лидировал в АПЛ, но в последних турах проиграл титул "Манчестер Сити".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 для лондонского клуба.

41-летний специалист считает, что выиграть чемпионскую гонку у "Манчестер Сити" его команде помешали травмы ключевых игроков в конце сезона. Напомним, в последних турах "Арсенал" из-за травм потерял Александра Зинченко, Уильяма Салиба, Габриэла Мартинелли и некоторых других исполнителей.

"Задача заключалась в том, чтобы выиграть АПЛ. Это "Арсенал", и уровень требований высок. По сей день мне до глубины души больно, что не выиграл Премьер-лигу после 10 месяцев борьбы с "Сити". Но таков спорт. Тем не менее то, чего удалось добиться с такой молодой командой, заслуживает похвалы. Мне это тоже ясно.

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Чего не хватило для победы? Многого. Мы были наказаны за те три ничьих подряд, которые у нас были (с "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном"). Было три или четыре серьезные травмы игроков, и с этого момента все усложнилось. Когда у нас была полная команда, мы были последовательны. Нашим соперником была лучшая команда в мире; лучший тренер в мире… Нам не оставалось ничего другого, кроме как принять это и пожать руку чемпиону", - приводит слова Артеты Marca.

Добавим, что по итогам сезона-2022/23 лондонский "Арсенал" занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 84 очка в 38 матчах и отстав от "Манчестер Сити" на пять очков.

Украинский защитник Александр Зинченко, который перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" прошлым летом. Он сыграл за "канониров" 27 матчей в рамках АПЛ, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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