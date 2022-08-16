Бенжамен Менди и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Луи Саа вместе склонили к сексу 13 женщин.

Стали известны подробности судебного дела футболиста "Манчестер Сити" и сборной Франции Бенжамена Менди, которого обвиняют в изнасиловании.

Как сообщает The Guardian, 28-летний футболист заманивал женщин в свой особняк в Чешире, где насиловал их - после отказа, или в момент, когда они были слишком пьяны, чтобы отказаться.

Менди встречался со множеством женщин в ночных клубах Манчестера, ему помогал сообщник - 41-летний экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Луи Саа. Вместе с Менди они склонили к сексу 13 женщин.

Некоторые из них рассказали, что по прибытии в особняк у них забирали телефоны - якобы для того, чтобы защитить Менди и других от нежелательных публикаций в социальных сетях.

Одна из потерпевших в ходе заседания сообщила, что была изнасилована во время месячных.

Прокурор отметил, что Менди и Саа во время совершения преступления полностью отдавали себе отчет в действиях.

Напомним, Менди пополнил состав "Ман Сити" летом 2017 года. "Горожане" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 миллиона евро.

Бенжамен провел за "Ман Сити" 75 матчей во всех турнирах и отдал 12 голевых пасов. Защитник в 2018 году стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции, за которую в общей сложности сыграл 10 поединков.

В конце августа 2021 года "Манчестер Сити" объявил об отстранении Менди. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2023 года.

Бенжамен Менди: обвинение в изнасиловании

В августе 2021 года Бенжамену Менди были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса.

В ноябре 2021 года футболиста обвинили еще в двух эпизодах изнасилования.

27-летний француз сперва сидел в тюрьме "Альткорс" в городе Ливерпуль, где содержатся заключенные категории B. Но 23 декабря 2021 года Бенжамена перевели в тюрьму в Манчестер под названием "Стрэнджуэйс", которая предназначена для заключенных категории А (за особо тяжкие преступления).

В январе 2022 года Менди вышел из тюрьмы под денежный залог. За игроком был установлен специальный надзор.

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