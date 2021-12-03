Юлия Пятова сказала, что возвращаться в Донецк уже не хочет.

Супруга голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия рассказала о переезде из Донецка в Киев.

Своими воспоминаниями она поделилась в программе "КраСавина".

"Было тяжело, потому что я, как всегда, была беременна. Это уже третий ребенок был. Я была на седьмом или восьмом месяце беременности, мы поехали отдыхать, а домой уже не вернулись. Мы улетели, а аэропорт разбомбили следом за нами. Прилетели в Запорожье, потому что лететь некуда уже было. Поехали к моим родителям, оставили детей у них и успели съездить в Донецк. Мы как раз попали на 2-3 дня перемирия, потому что у школьников были то ли последние звонки, то ли выпускные. Заехали, забрали какие-то вещи, которые влезли в машину, и за две недели до родов приехали в Киев. За неделю нашли школу, садик и роддом", - рассказала Пятова.

Она призналась, что в первый год в Киеве ей было тяжело:

Читайте такжеИгроки Шахтера Коноплянка и Пятов снялись в украинской кинокомедии (видео)

"Я не принимала Киев вообще. Мне он не нравился, я смотрела на него совсем другими глазами. Нас здесь не любили. Как любить, когда тебя не любят? Мне было тяжело, потому что я была оторвана. Когда твоя жизнь уже организована - спортзал, тут у тебя магазин - а тебя вырывают из этой привычной жизни, ты остаешься одна с двумя детьми и одним новорожденным, без няни, без помощи, в чужом городе и чужой квартире, - я потерянная была год. Потом я собралась и другими глазами посмотрела на Киев. Сейчас я влюблена в этот город".

Супруга голкипера выразила мнение, что в Киеве предвзятое отношение к "донецким":

"Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали". Видят, что донецкие номера: "А, ну понятно, ездить не умеет". Не знаю, почему было такое предвзятое отношение к нам. Это так обидно, потому что многие приехали и привезли что-то новое в Киев. Донецкие открыли очень много салонов, ресторанов. Много талантов переехало. Чего вы, вам места мало? Всем хватит, все хорошие и добрые. Понятно, что всегда тяжело принимать чужих. Менталитет в Донецке немножко другой, чем в Киеве, потому что жизнь в столице быстрее, энергичнее. А в Донецке более постепенная. Но люди ко всему привыкают".

Она добавила, что сейчас "мы дружно живем, никто никого не обижает".

Пятова также сказала, что желания вернуться в Донецк у нее уже нет:

"Наверно, уже нет, потому что нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой. Когда у тебя что-то отобрали, тебе уже этого не хочется".

"Шахтер": переезд в Киев

Свой последний матч на "Донбасс Арене" в Донецке "Шахтер" провел 2 мая 2014 года, обыграв "Ильичевец" (3:1) в 28-м туре УПЛ.

После этого "горняки" покинули Донецк, а свои домашние матчи проводили сперва на "Арене Львов" во Львове, а с февраля 2017 года - на стадионе "Металлист" в Харькове. Базировалась команда при этом в Киеве - с 2014 года тренировочной базой "горняков" является олимпийский комплекс "Святошин".

С сезона 2020-2021 "Шахтер" проводит домашние матчи на "Олимпийском" в Киеве. Контракт со стадионом заключен на три года.

Автор: Антон Дударь