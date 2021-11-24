Евгений Кафельников высказался о том, что Украина и Россия не смогут сыграть в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Экс-первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников высказал свое мнение о том, что УЕФА не позволяет встречаться российским и украинским клубам, а также национальным сборным в турнирах под своей эгидой.

Своим мнением Кафельников поделился в Twitter.

Он считает, что решение УЕФА пойдет на пользу России. Из его слов следует, что результаты в этих матчах были бы не в ее пользу.

"Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то бы нас ждал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго", - написал Кафельников.

Стоит отметить, что ранее экс-теннисист выражал мнение, что Украина и Россия должны иметь возможность играть друг с другом, но на нейтральных полях.

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УЕФА разводит Украину и Россию: справка

УЕФА начал разводить украинские и российские клубы в еврокубках, а также сборные Украины и России с 2014 года после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.

Сборные Украины и России встречались друг с другом только в рамках квалификации на Евро-2000 - в 1998 и 1999 годах. Украина выиграла дома (3:2), а в гостях сыграла вничью (1:1) с легендарным голом Андрея Шевченко.

На клубном уровне в официальных матчах Украина и Россия в последний раз пересекались в 2011 году, когда "Шахтер" и "Зенит" попали в одну группу в Лиге чемпионов. Матч в Донецке тогда завершился вничью (2:2), а в Санкт-Петербурге выиграли хозяева (1:0).

Ранее УЕФА официально подтвердил, что сборные Украины и России не смогут встретиться в рамках квалификации ЧМ-2022.

Автор: Антон Дударь