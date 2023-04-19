"Милан" сумел выстоять в Неаполе и сыграет в 1/2 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Во вторник, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Миланом".

Встреча проходила на стадионе "Диего Марадона" в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.

Футболисты "Милана" вышли вперед в концовке первого тайма - на 43-й минуте с паса Рафаэля Леау забил Оливье Жиру.

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В компенсированное ко второму тайму время "Наполи" удалось сравнять счет благодаря голу от Виктора Осимхена. Однако на финальный штурм у неполитанцев уже времени не хватило и победу вырвать не удалось.

Добавим, что в этой игре было также два не реализованых пенальти: на 22-й минуте не забил форвард "Милана" Оливье Жиру, а на 82-й свой удар не смог реализовать вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия.

"Наполи" - "Милан" - 1:1

Голы: Осимхен, 90+3 - Жиру, 43

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 74), Жезус, Руи (Оливера, 34), Ндомбеле (Элмас, 63), Лоботка, Зелински (Распадори, 74), Политано (Лосано, 34), Осимхен, Кварацхелия

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Диас (Мессиас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Ориги, 68)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Оливера - Эрнандес, Меньян

Обзор матча:

Напомним, первая игра команд завершилась победой "Милана" со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей "россонери" выиграли у "Наполи" 2:1 и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала "Милан" сыграет против победителя пары "Интер" - "Бенфика". Отметим, что первая игра команд завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.

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